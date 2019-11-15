7 автомобилей столкнулось на Волгоградском проспекте в Москве

7 автомобилей столкнулось на Волгоградском проспекте в Москве

7 автомобилей столкнулось на Волгоградском проспекте столицы в районе дома 36, авария произошла в 11:50. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«В 11.50 на Волгоградском проспекте напротив дома 36 столкнулись 7 автомобилей. ДТП без пострадавших. Движение на данном участке дороги затруднено», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦОДД РБК заявили, что автомобили столкнулись на небольшой скорости, при этом никто не пострадал.

Ранее 15 ноября Госавтоинспекция Москвы в своем Twitter также сообщила об аварии с участием грузового КАМАЗа и двух легковых автомобилей, из-за которой примерно в течении часа было ограничено движение на 103 км МКАД.

Как ранее сообщал РБК, 11 ноября на Волгоградском проспекте в районе дома 49 произошла массовая авария, в которой пострадало два человека.