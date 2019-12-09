Глава ФМБА предложил вернуть распределение студентов-медиков

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба предложил запустить в России пилотный проект по распределению выпускников медицинских вузов, передает корреспондент РБК.

Речь идет о том, чтобы отучившиеся на бюджетной основе в медицинских вузах или колледжах должны были отработать по три года в первичном звене ФМБА.

«Мы уже дважды выходили с инициативой и в Совфед, и в Госдуму, и к председателю правительства с тем, чтобы вернуться в формате пилота к распределению... Мы предлагаем не делать это репрессией, а подкреплять преференциями. В первую очередь это соцпакет, куда будет входить предоставление жилья. В 2019 году «Росатом» передал нам 30 квартир для первичного звена, это города с АЭС в первую очередь», — пояснил журналистам Уйба.

В мае 2019 года на медиафоруме «Правда и справедливость» на вопрос о возможности возрождения системы распределения выпускников вузов ответил Владимир Путин.