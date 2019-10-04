Путин заинтересовался возможностью создать медицинскую госкорпорацию

Президент России Владимир Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации по примеру «Росатома». Соответствующий вопрос он поднял на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», передает «РИА Новости».

Президент пообщался с победителем конкурса «Лидеры России», замглавврача одной из клиник Петербурга Владимиром Остроменским, который заявил, что право на ошибку не имеют не только медики, но и управленцы в сфере здравоохранения.

В ответ президент поинтересовался, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация. «Как корпорация? Может», — сказал Остроменский, добавив, что ее самым большим капиталом должна быть «человекоориентированность».

Путин привел в пример госкорпорацию «Росатом», которую создал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что она работает достаточно эффективно. «В таком варианте министерство занимается контролем, проверками, методиками и т.д., а само здравоохранение как система оказания важных для человека услуг работает именно как корпорация — со всеми зданиями, сооружениями, показателями», — отметил российский лидер.