Запуск «Прогресса МС-13» с Байконура перенесли

Специалисты «Роскосмоса» в ходе работ на космодроме Байконур «выявили замечания» на грузовом корабле «Прогресс МС-13», запуск которого запланирован на 1 декабря по программе 74-й миссии снабжения Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В настоящее время замечания устранены, проводится проверка всех бортовых систем. О дате пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-13» будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении космического агентства. О каких именно замечаниях к комическому кораблю идет речь, не уточняется.

О переносе запуска «Прогресса» с 1 декабря на 6 декабря заявил источник «РИА Новости» на космодроме Байконур. «Пуск запланирован 6 декабря в 12:34 мск», — уточнил собеседник агентства. Новую дату запуска космического аппарата подтвердил осведомленный источник «Интерфакса».

Изначально старт «Прогресса» был намерен на 6 декабря, однако по просьбе НАСА его перенесли на 1 декабря, чтобы не мешать стыковке американского корабля Dragon компании SpaceX. Предполагается, что «Прогресс МС-13» будет запущен на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур в 14:29 мск 1 декабря, стыковка с МКС намечена на 3 декабря в 16:41 мск. Грузовик должен доставить на МКС различные грузы, включая новогодние подарки для экипажа.