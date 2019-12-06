Корабль «Прогресс МС-13» вывели на орбиту Земли

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-13». Запуск состоялся с космодрома Байконур, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Корабль отправился к Международной космической станции (МКС). Стыковка должна пройти в автоматическом режиме 9 декабря.

«Прогресс МС-13» доставит на МКС запасы топлива и газов общей массой 700 кг, 1350 кг оборудования и грузов, 420 л воды, стандартные рационы питания, предметы гигиены и медицинские средства. Помимо этого, космонавтам доставят новое полотно беговой дорожки БД-2.

Заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП) Александр Агуреев сообщал «РИА Новости», что на грузовом корабле космонавтам также отправят продукты для новогоднего праздничного стола. По его словам, в их число войдут оливки, маслины, финики, фисташки, кремовый мед, сушеная клюква, шоколад, набор конфет и другое.