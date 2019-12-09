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Соратник Ельцина назвал еще одну причину окончания переговоров по Крыму

После развала СССР России пришлось оставить Крым и Донбасс в составе Украины, так как перед Москвой стоял ряд более острых вопросов, в том числе — вопрос с атомным оружием. Об этом РБК сообщил экс-глава администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов.

По его словам, о судьбе Крыма шли дискуссии с самых первых дней после подписания соглашения о создании СНГ. «Я вел переговоры в Севастополе, а Юрий Яров (зампредседателя Верховного совета РСФСР. — РБК) вел переговоры по Крыму. Но потом все это прикрыли, потому что очень остро встал вопрос об атомном вооружении. Украину очень волновал вопрос территориальной целостности, а нас — вопрос атомного оружия», — рассказал Филатов.

По его словам, «категорическим» противником вхождения Донбасса и Крыма в состав России был Константин Морозов, министр обороны Украины. «Я присутствовал при разговоре Бориса Николаевича [Ельцина] с ним. Но пришлось все-таки этот договор подписывать в 1994 году — Крым оставить у них, оружие они отдают нам, и мы вместе с Францией и Великобританией гарантируем им территориальную целостность», — рассказал экс-глава администрации Ельцина.

Ранее Филатов рассказал в интервью газете «Взгляд», что в 1991 году представители делегаций Крыма и Донбасса просили оставить регионы в составе России из-за того, что на Украине развивался национализм.

При этом бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг высказывание Филатова, пояснив, что такой вопрос официально на встрече в Беловежской пуще в 1991 году не поднимался.

Отвечая на слова Бурбулиса, Филатов пояснил РБК, что такой разговор был, но представители этих регионов не могли повлиять на ситуацию. «Конечно, был такой разговор, но они же ничего не решали, это была их неофициальная точка зрения», — сказал он.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума, результаты которого отказались признать США, страны ЕС и Украина. В Киеве, европейских столицах и Вашингтоне называют произошедшее аннексией, Москва настаивает, что референдум был организован на законных основаниях.

Теги: Борис Ельцин, Крым, причина, переговоры, новости РБК
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