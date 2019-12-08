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Соратник Ельцина заявил о желании Донбасса и Крыма быть в составе России

Экс-глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов заявил, что представители делегаций из Донецка, Луганска и Крыма в 1991 году просили оставить их в составе России, однако у Москвы «не нашлось времени» для ответных действий. Об этом он рассказал в интервью газете «Взгляд».

«Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм», — заявил он.

На вопрос, стоило ли Ельцину на переговорах с Киевом требовать о проведении референдумов в этих регионах, Филатов ответил: «У нас времени не было. Думали, как бы России выжить вообще».

Он добавил, что в тот период российские власти решали прежде всего проблемы с недостатком продуктов после гайдаровских реформ и долга СССР в $120 млрд.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, когда за присоединение высказались более 95% участников голосования. Результаты референдума не признали США, страны Евросоюза и Украина, называя произошедшее аннексией. В Кремле неоднократно повторяли, что вопрос территориальной принадлежности полуострова для Москвы закрыт.

Теги: Донбасс, Крым, Ельцин
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