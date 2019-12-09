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Шойгу сообщил об усилении воздушной части ядерной триады России

Россия значительно усилила воздушную часть ядерной триады (стратегические вооруженные силы) за счет создания новых самолетов и обновления действующего парка дальней авиации. Об этом на селекторном совещании в Минобороны сообщил глава ведомства Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

В этом году ПАО «Туполев» модернизировало дальние бомбардировщики Ту-95МС, заменив морально устаревшее техническое и навигационное оборудование, заявил Шойгу. Деталей он не уточнил. По словам министра, таким образом в составе дальней авиации «обеспечено запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков».

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Шойгу также заявил, что в следующем году российская армия должна быть на 70% оснащена современным вооружением. Он отметил, что Вооруженные силы «должны оснащаться по последнему слову науки и техники», в первую очередь это касается воздушно-космической обороны, стратегических ядерных сил и высокоточного оружия.

О необходимости нарастить долю современного оружия в российской армии до 70% говорил и Владимир Путин. Сейчас этот уровень составляет 68%, заявил президент в конце ноября на заседании Совбеза. Он напомнил, что в следующем году начнется подготовка новой госпрограммы вооружений на период до 2033 года. Она должна предусматривать расширение линейки беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, а также лазерных и гиперзвуковых систем.

Теги: Сергей Шойгу, оружие, дальняя авиация
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