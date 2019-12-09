Секретарем Общественной палаты избрали Лидию Михееву

Новым секретарем Общественной палаты (ОП) России шестого созыва избрана Лидия Михеева — бывший заместитель секретаря ОП. Об этом РБК сообщили в пресс-службе палаты.

Голосование состоялось на заседании ОП 9 декабря. Ранее о том, что Михеева займет пост секретаря ОП, РБК сообщали два источника в палате. Михеева вошла в состав Общественной палаты по президентской квоте.

Михеева была завкафедрой гражданского права Российской правовой академии Министерства юстиции и занимала должность заместителя руководителя аппарата комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Она также возглавляет Исследовательский центр частного права при президенте с лета 2019 года.

В октябре этого года предыдущий секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев ушел с поста и возглавил президентский Совет по правам человека.