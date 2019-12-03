Общественную палату впервые возглавит женщина

Новым секретарем Общественной палаты (ОП) станет ее член Лидия Михеева, рассказали РБК два источника в палате. Ее изберут на заседании 9 декабря.
Сейчас Михеева является заместителем секретаря, в состав Общественной палаты она вошла по президентской квоте. Помимо работы в ОП, она возглавляет Исследовательского центра частного права при президенте.
Новый состав ОП формируется каждые три года. Полномочия нынешнего должны истечь в следующем году.
В октябре предыдущий секретарь палаты, Валерий Фадеев, покинул ее, чтобы возглавить президентский Совет по правам человека. Его предшественник, Михаил Федотов, покинул СПЧ из-за достижения предельного возраста нахождения на этом посту. Его отставка вызвала недовольство части членов совета. После назначения Фадеев уволил некоторых членов СПЧ и ввел в состав совета экс-главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
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