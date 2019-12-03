Общественную палату впервые возглавит женщина

Новой главой Общественной палаты станет Лидия Михеева, глава Исследовательского центра частного права при президенте. Ее предшественник, Валерий Фадеев, ранее возглавил Совет по правам человека

Новым секретарем Общественной палаты (ОП) станет ее член Лидия Михеева, рассказали РБК два источника в палате. Ее изберут на заседании 9 декабря.

Сейчас Михеева является заместителем секретаря, в состав Общественной палаты она вошла по президентской квоте. Помимо работы в ОП, она возглавляет Исследовательского центра частного права при президенте.

Новый состав ОП формируется каждые три года. Полномочия нынешнего должны истечь в следующем году.

В октябре предыдущий секретарь палаты, Валерий Фадеев, покинул ее, чтобы возглавить президентский Совет по правам человека. Его предшественник, Михаил Федотов, покинул СПЧ из-за достижения предельного возраста нахождения на этом посту. Его отставка вызвала недовольство части членов совета. После назначения Фадеев уволил некоторых членов СПЧ и ввел в состав совета экс-главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

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