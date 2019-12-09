В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге снова эвакуируют суды из-за сообщений о минировании, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram. Речь идет об Октябрьском, Петродворцовом, Выборгском, Сестрорецком, Невском, Приморском и Смольнинском районных судах.

В Telergam-канале объединенная пресс-служба опубликовала сообщения с угрозами, поступившие на почты судов. В них в том числе сообщается о минировании станций метро «Пушкинская», «Достоевская» и «Сенная площадь», а также Эрмитажа и аэропорта Пулково. К тому же на почту Сестрорецкого суда пришло сообщение о заложенной бомбе в госпитале управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Пушкинском военном госпитале № 773 и в ряде других больниц.

На момент публикации материала Петродворцовый, Выборгский, Сестрорецкий, Октябрьский и Невский суды вернулись к работе.

В пресс-службе Пулково РБК сообщили, что им «не поступало такого сообщения, поэтому аэропорт работает в штатном режиме».