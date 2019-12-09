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Общество ,  
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В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге снова эвакуируют суды из-за сообщений о минировании, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram. Речь идет об Октябрьском, Петродворцовом, Выборгском, Сестрорецком, Невском, Приморском и Смольнинском районных судах.

В Telergam-канале объединенная пресс-служба опубликовала сообщения с угрозами, поступившие на почты судов. В них в том числе сообщается о минировании станций метро «Пушкинская», «Достоевская» и «Сенная площадь», а также Эрмитажа и аэропорта Пулково. К тому же на почту Сестрорецкого суда пришло сообщение о заложенной бомбе в госпитале управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Пушкинском военном госпитале № 773 и в ряде других больниц.

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На момент публикации материала Петродворцовый, Выборгский, Сестрорецкий, Октябрьский и Невский суды вернулись к работе.

В пресс-службе Пулково РБК сообщили, что им «не поступало такого сообщения, поэтому аэропорт работает в штатном режиме».

В пресс-службе Эрмитажа РБК заявили, что музей по понедельникам закрыт. «Такого сообщения нам на почту не поступало, оно поступило на почту Приморского районного суда. В музее проводились разыскные мероприятия, но без эвакуации, так как посетителей сегодня нет», — рассказали там.

Волна эвакуации петербургских судов из-за ложных сообщениях о минировании продолжается с конца ноября. Так, сообщения о заложенной бомбе суды получали 28, 29 ноября, а также 2–6 декабря. Кроме того, из-за сообщений о бомбе эвакуацию проводили в московских судах несколько раз с начала декабря.

Теги: суды, Петербург, минирование, новости РБК
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