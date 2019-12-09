Пушков назвал причины отказа Ельцина от присоединения Крыма

Бывший президент России Борис Ельцин мог вернуть Крым в состав России, однако не стал это делать, чтобы «выгнать из Кремля» экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщил в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам российского сенатора, Ельцин мог «обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России». При этом Пушков отметил, что Киев был бы рад получению независимости за подобную цену. Тем не менее, заявил сенатор, экс-президент России был больше заинтересован в том, чтобы избавиться от Горбачева за счет роспуска СССР.

Ранее бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов сообщил, что в 1991 году представители делегаций из Донецка, Луганска и Крыма обращались с просьбой оставить их в составе России, однако у Москвы «не нашлось времени» на ответные действия.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого за присоединение высказались более 95% участников голосования. США, страны Евросоюза и Украина не признали результаты референдума. В Кремле неоднократно заявляли, что для Москвы вопрос о территориальной принадлежности полуострова закрыт.