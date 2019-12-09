В МИДе сообщили об отношении к идее расширения «нормандского формата»

Россия негативно относится к расширению «нормандского формата». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы российского МИДа Александра Грушко.

«Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата», — заявил он.

Он также добавил, что урегулирование конфликта на Украине зависит только от выполнения ранее принятых решений. «Не надо искать альтернативу», — заявил Грушко, отметив, что необходимо завершить разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе, а также запустить процесс реализации «формулы Штайнмайера» и «принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса».

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл на слушаниях в комитете по международным делам сената заявил, что существуют дискуссии о попытках расширить «нормандский формат». При этом источники в российском МИДе заявили, что внешнеполитические службы и спецпредставители не ведут никаких дискуссий на эту тему.