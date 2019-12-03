В МИД заявили об отсутствии дискуссий о расширении «нормандского формата»

В МИД заявили об отсутствии дискуссий о расширении «нормандского формата»

Внешнеполитические службы и спецпредставители не ведут никаких дискуссий о расширении «нормандского формата», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел России.

«Интерфакс», ссылаясь на собственный источник во внешнеполитическом ведомстве, пишет, что увеличение числа участников «нормандского формата» не обсуждается.

Так агентствам прокомментировали сообщение о том, что заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл на слушаниях в комитете по международным делам сената США заявил, что «идут дискуссии о попытках расширить» «нормандский формат».

«Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в соцсетях», — прокомментировал слова Хейла источник.