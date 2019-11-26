СМИ узнали о тестировании WhatsApp автоматического удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют в версии приложения для Android новую функцию, позволяющую автоматически удалять сообщения по истечении определенного периода времени. Об этом сообщает специализирующийся на новостях о сервисе портал WABetaInfo.

Как указывает издание, функция «удаление сообщений» появилась в бета-версии WhatsApp 2.19.348 для ОС Android. Также отмечается, что ранее функцию частично реализовали в более ранней бета-версии, где она называлась «Исчезающие сообщения».

В бета-версии функцию можно включить во вкладке «Информация о контакте». Она также может быть активирована во вкладке «Групповые настройки чата», в таком случае пользоваться ей смогут исключительно администраторы группы.

По данным WABetaInfo, пользователь сможет выбирать временной промежуток, по истечении которого сообщение удалится: один час, день, неделя, месяц или год. Издание отмечает, что функция совместима с находящейся в разработке опцией «темного режима». Портал также уточняет, что информация о точном времени релиза функции отсутствует.

В начале октября этого года WABetaInfo сообщил о тестировании WhatsApp функции исчезающих сообщений, позволяющей устанавливать время, спустя которое отправленные пользователем сообщения исчезнут из чата. Тогда сообщалось, что запрограмировать уничтожение сообщений можно через пять минут или один час после их отправки.