«Мисс Вселенной» стала представительница ЮАР

Зозибини Тунци (в центре) (Фото: Zuma / ТАСС)

В конкурсе «Мисс Вселенная 2019» победила представительница Южно-Африканской Республики Зозибини Тунци. Об этом сообщается на странице ежегодного конкурса в Twitter.

Согласно информации на официальном сайте конкурса, 26-летняя Тунци родом из африканского города Тсоло. Она является активисткой и занимается борьбой с гендерным насилием.

В финал конкурса также вышли участница из Мексики София Арагон и представительница Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон.

В этом году Россия не принимала участия в мероприятии. По словам директора отечественного конкурса «Мисс Россия», это произошло из-за того, что организаторы слишком поздно сообщили дату проведения конкурса, и обладательница титула «Мисс Россия-2019» Алина Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к участию в мероприятии. При этом Санько будет участвовать в конкурсе «Мисс Мира», который пройдет 14 декабря.