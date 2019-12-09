Лента новостей

Курс доллара на 7 декабря USD ЦБ: 63,72 (-0,1)

Курс евро на 7 декабря EUR ЦБ: 70,76 (+0,03)

В Кремле списали на волю Путина и Зеленского продолжительность их встречи

Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме

Пилот севшего в поле самолета сообщил о первом полете после ЧП

Как прошел конкурс «Мисс Вселенная — 2019». Фоторепортаж

МИД анонсировал встречу Лаврова с Помпео в Вашингтоне 10 декабря

Зожник под шубой: новогодний тест

НХЛ признала российского вратаря «Рейнджерс» Георгиева первой звездой дня

Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный

Стала известна продолжительность нормандского саммита

«Ведомости» узнали о планах «Яндекса» арендовать офис в «Москва-Сити»

Объем вложений в недвижимость на 30% превысит уровень 2018 года

Как меняли команду в RBK.money

Без обоев в цветочек: как кардинально изменится рынок ремонта квартир

В Москве эвакуировали три суда из-за сообщений о минировании