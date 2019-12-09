Общество , 09 дек, 10:49
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Как прошел конкурс «Мисс Вселенная — 2019». Фоторепортаж
В Атланте завершился конкурс «Мисс Вселенная». Обладательницей титула стала представительница ЮАР Зозибини Тунци. Как прошел конкурс — в фоторепортаже РБК
Конкурс в 2019 году прошел в городе Атланта (штат Джорджия, США)
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала Зозибини Тунци из ЮАР. Она занимается борьбой с насилием на основе гендерных стереотипов
Финалистки конкурса: Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, Зозибини Тунци из ЮАР и София Арагон из Мексики (справа налево)
Россия не участвовала в конкурсе в этом году из-за того, что дату мероприятия объявили поздно, и участница не успела подготовиться и получить визу. Алина Санько, мисс Россия 2019 года, примет участие в предстоящем конкурсе «Мисс Мира»
Бронзовый призер конкурса София Арагон (Мексика)
Всего в конкурсе приняли участие представительницы 90 стран
Зозибини Тунци