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Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Россия-2019» Алина Санько не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в США в декабре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора конкурса «Мисс Россия» Анастасию Беляк.

По ее словам, организаторы «Мисс Вселенной» назвали дату и место проведения финала «слишком поздно», из-за чего Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к участию в конкурсе. Беляк уточнила, что Санько должна была принимать участие в двух международных конкурсах — «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира».  

https://www.instagram.com/p/B5AiSpPAXp4/

«В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой — 14 [декабря]. Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того, что организаторы так поздно сообщили, мы не едем», — рассказала директор отечественного конкурса «Мисс Россия».   

Уроженка города Азов Ростовской области 20-летняя Алина Санько стала победительницей конкурса «Мисс Россия 2019» в апреле. Тогда ей вручили корону из белого золота с жемчугом и денежный приз в размере 3 млн руб. Санько также получила возможность представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».    

Ранее стало известно, что США отказали без объяснения причин дать американскую визу украинке Анастасии Субботе, которая выиграла отбор конкурса «Мисс Вселенная» на Украине. Глава национального комитета «Мисс Украина Вселенная» Анна Филимонова направила обращение американскому послу в Киеве Уильяму Тейлору.   

Теги: Мисс Вселенная, конкурс
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