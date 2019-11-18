Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Россия-2019» Алина Санько не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в США в декабре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора конкурса «Мисс Россия» Анастасию Беляк.

По ее словам, организаторы «Мисс Вселенной» назвали дату и место проведения финала «слишком поздно», из-за чего Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к участию в конкурсе. Беляк уточнила, что Санько должна была принимать участие в двух международных конкурсах — «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира».

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«В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой — 14 [декабря]. Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того, что организаторы так поздно сообщили, мы не едем», — рассказала директор отечественного конкурса «Мисс Россия».

Уроженка города Азов Ростовской области 20-летняя Алина Санько стала победительницей конкурса «Мисс Россия 2019» в апреле. Тогда ей вручили корону из белого золота с жемчугом и денежный приз в размере 3 млн руб. Санько также получила возможность представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».