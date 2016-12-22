Россияне в среднем собрались потратить на Новый год 16,9 тыс. руб.

Россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем 16,9 тыс. руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования Deloitte.
Отмечается, большая часть расходов придется на еду и напитки — 47%, около 42% — на подарки, а остальное — на развлечения. Указывается, что год назад россияне планировали вложить в праздник 17,6 тыс. руб., однако по факту расходы на Новый год составили около 16 тыс. руб.
Как отмечает Deloitte, на планы потребителей влияют опасения по поводу ситуации в экономике. Исследование показало, что за год стало больше россиян, считающих, что экономика страны находится в рецессии: в 2017 году так думали 51% опрошенных, в 2018 году — 61%. Кроме того, с 22 до 30% выросла доля россиян, ожидающих снижения своей покупательной способности в 2019 году.
В ноябре глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что в 2018-м году россияне берут больше потребительских кредитов и тратят больше средств, чем в прошлом году. По его мнению, это связано с тем, что в этом году стало «больше уверенности». Греф добавил, что растут как зарплаты и доходы россиян, так и внутренний спрос.