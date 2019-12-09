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СМИ узнали о нападении с яйцами на митинговавших в Париже украинцев

В Париже забросали яйцами активистов «Движения ветеранов Украины», которые совместно с представителями украинской диаспоры организовали во французской столице митинг в поддержку «проукраинской позиции» на саммите «нормандского формата». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Facebook организаторов акции.

По данным телеканала «Звезда», в митинге приняли участие около 150 человек. Участники акции прошли по улицам Парижа с бандеровским флагом и плакаты с антироссийскими лозунгами. Во время выступления на площади в активистов начали бросать яйца. Тем не менее, как сообщили организаторы акции, этот инцидент не повлиял на их «боевое настроение».

Политика
Порошенко забросали яйцами во время митинга в Киеве

Ранее схожий случай произошел с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Экс-главу государства забросали яйцами во время митинга «Красных линий» в Киеве, который состоялся в украинской столице в преддверии саммита «нормандской четверки» в Париже. После того, как на сцене исполнили гимн Украины, неизвестный бросил в Порошенко яйца. Одно из них попало в жену бывшего украинского лидера.

Во время своего выступления Порошенко предостерег главу Франции Эмманюэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского от «любых уступок Путину».

Теги: Украина, протест
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