Порошенко на митинге предостерег участников саммита от уступок Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко в ходе акции «Красные линии» в Киеве предостерег президента Франции Эмманюэля Макрона и действующего главы украинского государства Владимира Зеленского от «любых уступок Путину». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Обращаясь к президенту Франции, Порошенко заявил, что нельзя идти на условия российского президента, пока «не будет освобожден последний клочок украинской земли». Порошенко от того же предостерег президента Украины, припомнив слова Зеленского в 2014 году о готовности «умолять на коленях» Путина не развязывать вооруженный конфликт на территории страны.

8 декабря, в преддверии саммита в «нормандском формате», в Киеве прошла акция оппозиции, которая потребовала от Зеленского не переходить «красные линии» на предстоящих переговорах. Митинг был организован партиями «Европейская солидарность» (глава — Петр Порошенко), «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) и «Голос» (Святослав Вакарчук).