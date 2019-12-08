Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
Трамп напомнил Ким Чен Ыну о риске «потерять все» Политика, 19:56 Порошенко на митинге предостерег участников саммита от уступок Путину Политика, 19:50 Тишина, покой и звукоизоляция: как оградиться от лишнего шума. Карточки РБК и ROCKWOOL, 19:50 Власти Украины заявили об отсутствии сигнализации в одесском колледже Общество, 19:41 Где будет строить метро китайский щит-гигант «Победа» Партнерский материал, 19:40 Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России Экономика, 19:19 Посол Белоруссии сообщил о «развязках» по запретам поставок в Россию Политика, 19:07 «Спартак» и «Ростов» играют в чемпионате России. Онлайн Спорт, 19:00 Глава района в Хакасии попал под машину из-за щенка Общество, 18:53 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 18:43 Во Франции заявили о готовности оспорить в ВТО тарифы США на шампанское Экономика, 18:36 В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности Общество, 18:26 В Гонконге прошла самая многочисленная акция протеста за полгода Политика, 18:18 Пожар в гостинице в Одинцово сняли с беспилотника Общество, 18:15
Политика ,  
0 
Порошенко на митинге предостерег участников саммита от уступок Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко в ходе акции «Красные линии» в Киеве предостерег президента Франции Эмманюэля Макрона и действующего главы украинского государства Владимира Зеленского от «любых уступок Путину». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Обращаясь к президенту Франции, Порошенко заявил, что нельзя идти на условия российского президента, пока «не будет освобожден последний клочок украинской земли». Порошенко от того же предостерег президента Украины, припомнив слова Зеленского в 2014 году о готовности «умолять на коленях» Путина не развязывать вооруженный конфликт на территории страны.

8 декабря, в преддверии саммита в «нормандском формате», в Киеве прошла акция оппозиции, которая потребовала от Зеленского не переходить «красные линии» на предстоящих переговорах. Митинг был организован партиями «Европейская солидарность» (глава — Петр Порошенко), «Батькивщина» (Юлия Тимошенко) и «Голос» (Святослав Вакарчук).

Теги: Петр Порошенко, саммит, «нормандская четверка»
Материалы по теме
Митингующие в Киеве пригрозили Зеленскому «рейсом в Ростов»
Политика
Киев предупредил о «послевкусии разочарования» после саммита в Париже
Политика
Киев отправит на саммит в Париже «вооруженного информацией» Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter