МИД сообщил о проработке визита Лаврова в США

Министр иностранных дел Сергей Лавров может посетить Вашингтон 10 декабря, его визит находится в «активной проработке», сообщили РБК в МИД России.

Ранее о возможном визита Лаврова в США сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По данным издания, в Вашингтоне планируется провести встречу главы МИД и госсекретаря США Майка Помпео.

В последний раз Лавров был в Вашингтоне в 2017 году. Он встретился с президентом США Дональдом Трампом и занимавшим тогда пост главы Госдепа Рексом Тиллерсоном.

О подготовке нового визита стало известно на фоне того, как Москва обвиняет Вашингтон в невыдаче виз для российских делегаций. Так, в сентябре документы не получили россияне, планировавшие принять участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. МИД назвал происходящее «визовой войной», послу США направили ноту протеста. В декабре посольство России в Вашингтоне заявило о новых случаях невыдачи американской стороной виз членам российских делегаций, направляющимся в США. Это происшествие там оценили как шаг, который ведет к дальнейшей деградации российско-американских отношений.