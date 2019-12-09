Один человек погиб при ракетном обстреле в сирийской провинции Хама

Один человек погиб при ракетном обстреле в сирийской провинции Хама

В результате ракетного обстрела, совершенного террористами в сирийской провинции Хама, погиб один местный житель, а также получил ранения ребенок. Об этом сообщает Sana.

По данным агентства, ракетный обстрел был зафиксирован в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции.

В начале декабря этого года террористы обстреляли спортивный клуб, расположенный в городе Телль-Рифъат сирийской провинции Алеппо. В результате инцидента погибли десять местных жителей, в том числе восемь детей, еще 13 человек пострадали.

Ранее три российских военных, пострадали при подрыве взрывного устройства на севере страны. Военнослужащие ехали в бронеавтомобиле, в результате инцидента они получили легкие травмы и ушибы.