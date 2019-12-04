При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей

При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей

Террористы обстреляли спортивный клуб на территории города Телль-Рифъат в сирийской провинции Алеппо. В результате десять мирных жителей погибли и еще 13 пострадали, говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

«Огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин», — рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Среди погибших оказались мужчина, женщина и восемь детей, отметил он. По его словам, в числе раненых — семь детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Боренков сообщил, что 3 декабря боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) запустили ракету по жилому дому. Он расположен в населенном пункте Вахиди, к югу от города Алеппо. Генерал-майор рассказал, что от разрыва боевой части снаряда дом был разрушен. В результате погиб шестилетний мальчик, а также пострадали его мать и двое братьев.