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Число погибших при стрельбе в центре Мехико возросло до пяти

Число жертв стрельбы неподалеку от президентской резиденции в столице Мексики Мехико возросло до пяти человек. Об этом сообщает Milenio со ссылкой на главу правительства Мехико Клаудиу Шеинбаум.

По ее словам, погибли четыре жителя района, где произошла стрельба, и сам нападающий. Шеинбаум также сообщила, что Генеральная прокуратура проверяет информацию о том, что стрелок был капитаном в отставке.

Инцидент произошел 8 декабря этого года в Мехико. Жители одного из домов сделали замечание мужчине, который собирался справить нужду во дворе. В ответ он открыл стрельбу. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов потребовали от мужчины сдаться, однако нападавший оказал сопротивление, после чего его ликвидировали. Ранее СМИ сообщали о четырех погибших в результате стрельбы.

5 декабря текущего года военный из Саудовской Аравии открыл стрельбу на авиабазе США в штате Флорида. В результате инцидента погибли три человека, 11 пострадали. Нападавшего ликвидировали полицейские.

Теги: стрельба, Мексика
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