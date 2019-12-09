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СМИ узнали о запросе убежища в ФРГ от подозреваемого в убийстве в Берлине

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика в Берлине обратился с ходатайством о предоставлении политического убежища в Германии. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным газеты, этот шаг может повысить шансы появление новой информации по делу. Как отмечает издание, для получения убежища подозреваемому в убийстве придется назвать причины, по которым он полагает, что его жизнь находится в опасности.

Тем не менее, информацию о предоставлении политического убежища опровергли в федеральном правительстве Германии. Как сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на представителя МВД страны, в ведомство по вопросам миграции и беженцев не поступало ходатайства, которое содержало бы «все известные нам персональные данные по подозреваемому».

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СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Ранее СМИ сообщали, что Вадим К., которому было предъявлено обвинение в убийстве чеченского боевика в столице Германии, служил в спецназе ФСБ «Вымпел».

Зелмихан Хангошвили, этнический чеченец, гражданин Грузии и участник чеченских войн, был убит в Берлине в августе этого года. Передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем. После преступления нападавшего задержали полицейские. По данным немецкой прокуратуры, убийство было организовано российскими федеральными или чеченскими властями. Позже в Германии объявили персонами нон-грата двух сотрудников посольства России, названных немецкими СМИ сотрудниками ГРУ. Москва отрицает все подозрения.

Теги: Германия, убийство
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