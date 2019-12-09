СМИ узнали о запросе убежища в ФРГ от подозреваемого в убийстве в Берлине

СМИ узнали о запросе убежища в ФРГ от подозреваемого в убийстве в Берлине

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика в Берлине обратился с ходатайством о предоставлении политического убежища в Германии. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным газеты, этот шаг может повысить шансы появление новой информации по делу. Как отмечает издание, для получения убежища подозреваемому в убийстве придется назвать причины, по которым он полагает, что его жизнь находится в опасности.

Тем не менее, информацию о предоставлении политического убежища опровергли в федеральном правительстве Германии. Как сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на представителя МВД страны, в ведомство по вопросам миграции и беженцев не поступало ходатайства, которое содержало бы «все известные нам персональные данные по подозреваемому».

Ранее СМИ сообщали, что Вадим К., которому было предъявлено обвинение в убийстве чеченского боевика в столице Германии, служил в спецназе ФСБ «Вымпел».