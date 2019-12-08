В Сербии назвали Россию главным другом и союзником

У Сербии нет большего союзника и друга в защите ее национальных и государственных интересов, чем Россия. Об этом сообщил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович во время съезда Сербской народной партии, входящей в правящую коалицию страны. Видеозапись выступления министра опубликовал Informer.rs.

Попович отметил, что Москва всегда, когда имела такую возможность, оказывала помощь и поддержку Белграду, а в случае если «по своим внутренним причинам» не могла помочь Сербии, то «никогда нам не мешала». При этом министр отметил намерение вести борьбу с любыми попытками «представить Россию в негативном свете» в Сербии.

Помимо этого, Попович сообщил, что благодаря соглашению о зоне свободной торговли между Сербией и ЕАЭС для сербского бизнеса открыт рынок в 200 млн. чел.

В начале декабря этого года президент Сербии Александр Вучич заявил, что глава России Владимир Путин не допустил бы бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году, если бы в тот момент занимал должность президента России.