Посол Белоруссии сообщил о «развязках» по запретам поставок в Россию

Посол Белоруссии сообщил о «развязках» по запретам поставок в Россию

Минск и Москва смогли договориться по вопросу снятия ограничений на поставки белорусской продукции в Россию. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги переговоров лидеров двух стран, передает БелТА.

По его словам, президенты стран дали поручения о подготовке компромиссного решения в части снятия действия запретов на поставки сельскохозяйственного продовольствия из Белоруссии в Россию. В части промышленности стороны договорились о решениях, которые позволят исключить дискриминацию белорусских промпроизводителей на российском рынке.

Дипломат отметил, что эти условия войдут в «дорожную карту» по дальнейшей интеграции Союзного государства.

7 декабря в Сочи прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, встреча продлилась более пяти часов. Часть встречи лидеров стран прошла в формате тет-а-тет. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам встречи сообщил, что стороны смогли договориться по вопросам регулирования нефтяного рынка, связи, сельского хозяйства и таможни. Продолжить обсуждение «дорожных карт» интеграционного процесса Путин и Лукашенко намерены 20 декабря в Санкт-Петербурге.