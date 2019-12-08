Появилось видео пожара гостиницы в Одинцово

МЧС предоставило запись с места утреннего пожара в подмосковном Одинцово, где загорелся гостиничный комплекс «Усадьба Ромашково».

На кадрах видно, что в главном здании гостиницы горят верхние этажи и крыша. На следующих кадрах демонстрируется, что кровля уже выгорела. Затем к горящему строению выдвигают монтажную люльку, в которой находятся пожарные с рукавом.

На следующих кадрах сотрудники МЧС проливают стены одноэтажных зданий. По данным ГУ МЧС России по Московской области, полностью ликвидировать открытое горение удалось в 11:14. До этого в 9:50 возгорание было локализовано на площади 1050 кв. м. В тушении принимали участие 67 человек и 23 единицы техники.

Гостиничный комплекс загорелся в Одинцово, в поселке Ромашково, в 07:10. Огонь вспыхнул на первом этаже деревянного здания разной этажности. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал: постояльцы гостиницы и персонал самостоятельно эвакуировались из здания.