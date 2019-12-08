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В Подмосковье из-за пожара в гостинице эвакуировали 19 человек

В Подмосковном Одинцово загорелось деревянное здание, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по области.

«Здание разной этажности 2-3 этажное, деревянно-рубленое», — заявил представитель ведомства. По его словам, на момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 400 кв. м.

Как сообщили агентству в экстренных службах, пожар произошел на первом этаже гостиницы в деревне Ромашково. Всего в здании было 20 постояльцев и десять человек из персонала комплекса.

«На данный момент эвакуированы 19 человек, судьба одного неизвестна. Ведутся его поиски», — заявил собеседник. Эту информацию подтверждает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

По словам источников агентств в экстренных службах, площадь пожара возросла до 800 кв. м.

Теги: Подмосковье, пожар, эвакуация
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