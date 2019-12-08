Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя. Об этом сообщают «Метеовести».

По данным центра погоды «Фобос», в понедельник и вторник в Москве ночью будет от 0 до 3 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до +4 градусов. Это на 6–7 градусов выше климатической нормы.

Похолодание начнется в ночь на среду. С приближением холодного атмосферного фронта дождь и морось превратятся в мокрый снег, температура воздуха понизится к утру до ноля. Гололедицу обещают в середине недели не только москвичам, но и на северо-западе России, на севере и западе центральной части страны.

Во второй половине недели синоптики ожидают антициклон с солнечной и сухой погодой. Под утро будет подмораживать до 3–8 градусов ниже ноля, днем температура будет колебаться от -5 до 0 градусов.