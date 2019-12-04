Гидрометцентр пообещал зиму с «переменчивым характером»

Зима в России будет носить переменчивый характер из-за смены теплой и холодной погоды, температура воздуха до конца февраля ожидается около и выше нормы. Об этом РБК рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Зима будет с переменчивым характером. Бывает зима с суровым характером, бывает с очень мягким характером, а в этом году она будет с двумя чертами», — заявил он.

Температура с 1 декабря по 29 февраля прогнозируется в среднем около и выше нормы в Центральном федеральном округе, в том числе и в Москве. Однако, по словам синоптика, это не означает, что тепло будет каждый день, погода будет часто меняться от теплой к холодной. По оценкам Гидрометцентра, в этом году периодов оттепели в столичном регионе будет больше на 30–50%. «В этом и две особенности нынешней зимы: с одной стороны, мягкость, с другой — изменчивость», — пояснил Вильфанд.

Накануне синоптики предупредили москвичей о первой метели, которая пройдет в среду, 4 декабря. Жителей и гостей столицы ждет небольшой снег с порывами ветра скоростью до 5–10 м/с. Ожидается, что снег пролежит в Москве до 5 декабря. В четверг из-за потепления ожидается гололед.