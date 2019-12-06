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В Гидрометцентре оценили вероятность выпадения снега в новогоднюю ночь

В Москве снег в новогоднюю ночь выпадет с вероятностью 34%. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Вероятность снега в эту новогоднюю ночь составляет 34%, вероятность отсутствия осадков — примерно столько же», — сказал он. Вильфанд отметил, что оставшаяся доля приходится на мокрый снег и дождь.

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По его словам, абсолютно неизвестно, как на самом деле сложится ситуация. Вильфанд заявил, что стали учащаться бесснежные новогодние ночи, когда снег либо не успевает покрыть землю, либо полностью тает.

Он также назвал шаманизмом предсказания погоды за месяц до наступления праздничной ночи. И.о. главы Гидрометцентра с иронией отметил, что не обладает способностями людей, которые делают подобные прогнозы. «Видимо у них особый дар», — сказал он. По его словам, максимальным сроком прогнозирования являются пять или шесть дней.

В начале декабря Вильфанд сообщал РБК, что зима будет переменчивой из-за смены теплой и холодной погоды. По его словам, в конце февраля 2020 года температура воздуха ожидается либо около, либо выше нормы.

Теги: Москва, Погода, зима, снег, новогодняя ночь
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