Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, авария произошла днем 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района. В автомобиль Toyota, за рулем которого находился омбудсмен, врезался микроавтобус Volkswagen. Данным автомобилем управлял безработный житель села Гатное 1998 года рождения. Кулеба ехал с тремя пассажирами.

Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник сообщает, что Кулеба попал в аварию вместе с двумя сыновьями — Тимофеем и Елисеем. Омбудсмена и его детей доставили в реанимацию. Другие подробности происшествия издание не приводит. «Униан» сообщает, что среди пассажиров по крайне мере есть один из детей омбудсмена.

Ранее, в июле, в Запорожской области произошло ДТП с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Тогда три автомобиля — два внедорожника Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen Transporter службы безопасности главы государства — столкнулись с несколькими автобусами, которые перевозили возвращавшихся с отдыха детей. При этом самого Зеленского в автомобилях не было.