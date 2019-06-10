Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве, сообщил РБК гендиректор цирка Эдгард Запашный.

«Ночью его [Аскольда] человек подрезал, поцарапал правую сторону [машины] и скрылся с места. Брат вынужден был обратиться в полицию, полиция уже обнаружила машину, кто владелец», — сказал Эдгард Запашный. Он уточнил, что в ДТП никто не пострадал.

В Instagram Аскольд Запашный написал, что попал в ДТП, когда вез семью с вокзала.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что около 3:00 мск 10 июня около дома 66 по Ленинскому проспекту произошло столкновение автомобилей Skoda и Lexus. Обе машины получили механические повреждения.