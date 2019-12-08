Спасатели локализовали пожар в гостиничном комплексе в Одинцово

Спасатели локализовали пожар в гостиничном комплексе в Одинцовском районе Подмосковья, площадь возгорания составила 1050 кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В 9:50 объявили локализацию на площади 1050 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательного подразделения эвакуировались 30 человек», — подтвердили в ведомстве.

Как сообщается в Twitter МЧС, пожар произошел в гостинице «Усадьба Ромашково» в одноименном поселке. Частично обрушилась крыша здания.

Как ранее сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС России по Московской области, пожар произошел на первом этаже. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 400 кв. м. Всего в здании было 20 постояльцев и десять человек из персонала комплекса.