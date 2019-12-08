Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
Трамп назвал себя лучшим другом Израиля среди президентов США Политика, 12:23 Охотники за нейтрино: как Байкал стал инструментом астрофизиков РБК и Нацпроект «Наука», 12:19 Ростуризм дал советы по выбору горнолыжного курорта Общество, 12:05 Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву Общество, 11:40 Основанный Кудриным фонд закроет часть программ и сократит сотрудников Политика, 11:29 Базовый набор вещей для автопутешествий. Инструкция РБК и Subaru, 11:15 Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб Общество, 11:09 Спасатели локализовали пожар в гостиничном комплексе в Одинцово Общество, 10:43 Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве Политика, 10:29 «Оренбург» объявил имя нового главного тренера Спорт, 10:15 Вредные советы для вашего бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 10:10 Аналитики назвали самые популярные в России марки автомобилей в ноябре Бизнес, 09:48 Жириновский заявил о «самом страшном преступлении в истории России» Политика, 09:17 Пушкина и Роднина предложили расширить круг защищаемых от насилия в семье Политика, 09:00
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Ростуризм дал советы по выбору горнолыжного курорта

Ростуризм назвал горнолыжные курорты страны, которые, по мнению ведомства, лучше всего подойдут для семейного отдыха, обучения катания на лыжах и опытным райдерам. Об этом пишет RT.

Новичкам в Ростуризме посоветовали сразу несколько регионов. В Кемеровской области им рекомендовали посетить курорт Шерегеш с большим количеством учебных склонов. Также подойдут для начинающих курорты города Белокуриха Алтайского края и Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Опытным лыжникам и сноубордистам тоже стоит посетить Кабардино-Балкарию, но уже курорт Чегеш — именно там находятся самые сложные трассы в стране, говорится в сообщении. Профессионалам из европейской части России стоит присмотреться к курортам Мурманской области, а жителям востока — к трассам на Сахалине, добавили в Ростуризме.

Для семейного отдыха, считают в ведомстве, подойдут курорты в Сочи, Архызе (Карачаево-Черкесия) и Манжероке (Республика Алтай). На всех этих объектах множество специальных детских склонов и доступен детский инвентарь напрокат, говорится в сообщении.

В ноябре Ростуризм рекомендовал жителям страны воздержаться от поездок в Боливию и Сирию. По совету ведомства, посещать эти страны не стоит, пока там не нормализуется обстановка. Тем туристам, которые уже находятся в этих странах, следует принять меры для личной безопасности и быть осторожными в перемещениях.

Теги: туризм, горнолыжный курорт, Ростуризм
Материалы по теме
Ростуризм выделил средства на доработку туристического бренда России
Бизнес
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter