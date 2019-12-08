Ростуризм дал советы по выбору горнолыжного курорта

Ростуризм назвал горнолыжные курорты страны, которые, по мнению ведомства, лучше всего подойдут для семейного отдыха, обучения катания на лыжах и опытным райдерам. Об этом пишет RT.

Новичкам в Ростуризме посоветовали сразу несколько регионов. В Кемеровской области им рекомендовали посетить курорт Шерегеш с большим количеством учебных склонов. Также подойдут для начинающих курорты города Белокуриха Алтайского края и Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Опытным лыжникам и сноубордистам тоже стоит посетить Кабардино-Балкарию, но уже курорт Чегеш — именно там находятся самые сложные трассы в стране, говорится в сообщении. Профессионалам из европейской части России стоит присмотреться к курортам Мурманской области, а жителям востока — к трассам на Сахалине, добавили в Ростуризме.

Для семейного отдыха, считают в ведомстве, подойдут курорты в Сочи, Архызе (Карачаево-Черкесия) и Манжероке (Республика Алтай). На всех этих объектах множество специальных детских склонов и доступен детский инвентарь напрокат, говорится в сообщении.

В ноябре Ростуризм рекомендовал жителям страны воздержаться от поездок в Боливию и Сирию. По совету ведомства, посещать эти страны не стоит, пока там не нормализуется обстановка. Тем туристам, которые уже находятся в этих странах, следует принять меры для личной безопасности и быть осторожными в перемещениях.