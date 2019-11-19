Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию

Ведомство посоветовало российским туристам воздержаться от поездок в эту страну до тех пор, пока там не нормализуется обстановка. Ранее о том, что продавать путевки в Сирию стали две российские компании, сообщил «Коммерсантъ»

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Ростуризм рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Сирию до тех пор, пока обстановка в этой стране не нормализуется. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Тем туристам, которые уже находятся в Сирии, Ростуризм советует быть осторожными в своих действиях и перемещениях по территории страны. Кроме того, ведомство обратило внимание на ограниченную возможность оказания консульской помощи.

Помимо этого, туроператорам рекомендовали приостановить продвижение и продажу поездок в Сирию. Турагентам также следует предупреждать россиян, которые решили отправиться в Сирию, о текущей ситуации в стране.

Не посещать Сирию российским туристам также рекомендует МИД. Ведомство отметило высокий уровень преступности в неподконтрольных властям городах, а также то, что значительная часть страны находится под контролем террористов.

19 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что на российском рынке появились организованные туры в Сирию. Как рассказал газете представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов, продажу организованных туров в эту страну запустили туроператоры «Килиманджаро» и «Миракл».