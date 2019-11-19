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Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию
Ведомство посоветовало российским туристам воздержаться от поездок в эту страну до тех пор, пока там не нормализуется обстановка. Ранее о том, что продавать путевки в Сирию стали две российские компании, сообщил «Коммерсантъ»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ростуризм рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Сирию до тех пор, пока обстановка в этой стране не нормализуется. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Тем туристам, которые уже находятся в Сирии, Ростуризм советует быть осторожными в своих действиях и перемещениях по территории страны. Кроме того, ведомство обратило внимание на ограниченную возможность оказания консульской помощи.

Помимо этого, туроператорам рекомендовали приостановить продвижение и продажу поездок в Сирию. Турагентам также следует предупреждать россиян, которые решили отправиться в Сирию, о текущей ситуации в стране.

Не посещать Сирию российским туристам также рекомендует МИД. Ведомство отметило высокий уровень преступности в неподконтрольных властям городах, а также то, что значительная часть страны находится под контролем террористов.

19 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что на российском рынке появились организованные туры в Сирию. Как рассказал газете представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов, продажу организованных туров в эту страну запустили туроператоры «Килиманджаро» и «Миракл».

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В «Килиманджаро» изданию уточнили, что туристы прилетают в Бейрут, а до Сирии добираются на автотранспорте. В программу тура входит посещение Дамаска, Алеппо, Хамы, Крак-де-Шевалье, Хомса, Пальмиры и Маалюли. Как сообщили в «Миракле», компания организовывала поездки в Сирию и ранее, однако затем их приостановили из-за нестабильной политической обстановки с начала протестов в 2011 году.

Позднее в «Миракле» заявили «РИА Новости», что компания пока не отправляла россиян в Сирию после того, как там начался кризис. Ближайший организованный тур в эту страну для российских туристов может состояться не ранее марта 2020 года, отметили там.

В мае 2018 года сирийский посол в России Рияд Хаддад сообщил, что в ближневосточной стране началось строительство туристических объектов для россиян. По его словам, в основном туристы едут на отдых в прибрежные районы Сирии, на берег Средиземного моря, где «обстановка лучше, чем в других местах».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Ростуризм, Сирия
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