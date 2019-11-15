Ростуризм посоветовал воздержаться от поездок в Боливию

Гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок в Боливию до тех пор, пока обстановка в стране не нормализуется, сообщается на сайте Ростуризма.

Туристам, которые уже приехали в Боливию, советуют принимать все необходимые меры для личной безопасности и быть осторожными «в своих действиях и перемещениях», особенно в Ла-Пасе, Кочабамбе, Санта-Крусе, Сукре, Потоси и Тарихе. Ростуризм советует россиянам избегать мест проведения массовых акций протеста, а также обратить внимание на возможные транспортные проблемы.

Туроператорам и турагентам рекомендуют приостановить продвижение и реализацию туристических продуктов и услуг в Боливии до нормализации ситуации, а также уведомлять клиентов, планирующих поездку в Боливию, о ситуации в стране.