В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее, чем на три дня, положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на предоставленную Рострудом информацию.

Согласно статье 101 Трудового кодекса, ненормированный рабочий день определяется как особый режим работы, при котором отдельных работников по распоряжению работодателя могут эпизодически привлекать к выполнению трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Слово «эпизодически» является ключевым, отметили в Роструде.

Контролирующие судебные органы имеют право рассматривать систематическое привлечение сотрудника к труду за пределами обычной продолжительности рабочего времени в качестве сверхурочной работы, за что работнику положена выплата соответствующей компенсации.

Кроме того, работодатели должны освобождать от работы сотрудников с ненормированным рабочим днем на общих основаниях в выходные и нерабочие праздничные дни, напомнили в ведомстве.

Ранее Роструд напомнил правила продления новогодних каникул или майских праздников за счет отпуска. В соответствии со ст. 122 ТК РФ сотрудник может уйти в отпуск через полгода после непрерывной работы на одном месте. Если на новом месте удастся договориться с работодателем, то сотрудник сможет уйти в отпуск и раньше, отмечали в ведомстве.

В том случае, если гражданин работает у индивидуального предпринимателя или физлица, порядок предоставления отпуска определяется по соглашению с работодателем.