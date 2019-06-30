Роструд напомнил о правилах ухода в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно принимать решение о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска, пишет «Российская газета» со ссылкой на предоставленную Рострудом информацию.

Кроме того, согласно законодательству, сотрудник может разделить предоставляемые по закону 28 отпускных дней на части, однако хотя бы одна из них не должна быть короче 14 дней. При этом работодатель не должен участвовать в распределении дней — например, в обязательном порядке требовать от сотрудника включить в отпуск выходные. В случае нарушения этого правила Трудового кодекса возможны предупреждение или штраф — до 5 тыс. руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и до 50 тыс. для юрлиц.

В Роструде также напомнили, что работодатель обязан предоставить оплачиваемый отпуск несовершеннолетним и сотрудникам, занятых на опасных производствах. Мужчин, чьи жены находятся в отпуске по беременности, должны отпускать на отдых в любое удобное время.