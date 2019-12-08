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Политика ,  
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Мединский оценил влияние высылки дипломатов на «Русские сезоны» в ФРГ

Фестиваль «Русские сезоны» в Германии полностью справился со своими задачами, а такие дипломатические неприятности, как скандал с высылкой российских дипломатов из страны, не повлияли на него, заявил глава Минкультуры Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Никакие мелкие дипломатические неприятности на него [фестиваль] не могут повлиять и не влияют. Честно говоря, я вообще не принимаю подобные вещи в расчет, когда планирую свои международные визиты», — сказал министр.

По его словам, в ходе «Русских сезонов» в Германии в 90 городах страны прошли более 400 мероприятий, который посетили несколько миллионов человек.

Политика
Германия вышлет двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине

Германия объявила о высылке двух российских дипломатов 4 декабря. В МИДе страны сообщили, что решение было принято по факту расследования убийства гражданина Грузии в Берлине. В ведомстве отметили, что есть достаточные основания полагать, что преступление могло быть выполнено по заказу российских или чеченских властей. В Кремле назвали подозрения беспочвенными.

В августе в Берлине велосипедист застрелил мужчину. По информации местной прокуратуры, российские власти подозревали погибшего в участии в террористических операциях, он участвовал во Второй чеченской войне на стороне боевиков и в боевых действиях в Южной Осетии. По данным журналистского расследования, убитого звали Зелимхан Хангошвили и в 2016 году он пытался получить убежище на Украине, однако в итоге бежал в Германию.

Теги: Минкультуры, Германия, высылка дипломатов
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