Мединский оценил влияние высылки дипломатов на «Русские сезоны» в ФРГ

Фестиваль «Русские сезоны» в Германии полностью справился со своими задачами, а такие дипломатические неприятности, как скандал с высылкой российских дипломатов из страны, не повлияли на него, заявил глава Минкультуры Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Никакие мелкие дипломатические неприятности на него [фестиваль] не могут повлиять и не влияют. Честно говоря, я вообще не принимаю подобные вещи в расчет, когда планирую свои международные визиты», — сказал министр.

По его словам, в ходе «Русских сезонов» в Германии в 90 городах страны прошли более 400 мероприятий, который посетили несколько миллионов человек.

Германия объявила о высылке двух российских дипломатов 4 декабря. В МИДе страны сообщили, что решение было принято по факту расследования убийства гражданина Грузии в Берлине. В ведомстве отметили, что есть достаточные основания полагать, что преступление могло быть выполнено по заказу российских или чеченских властей. В Кремле назвали подозрения беспочвенными.