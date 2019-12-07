В Нижнем Новгороде автомобиль сбил девять пешеходов в результате ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По данным ГИБДД, на регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, после чего один из них наехал на пешеходов. Всего пострадали девять человек, их доставили в больницу. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

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