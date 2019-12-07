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СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

«Украинский милитаристский портал» опубликовал в YouTube-канале кадры испытательного полета противокорабельной ракеты Р-360 с комплекса «Нептун». Часть видео сняли с летящего рядом истребителя Су-27.

Вначале в ролике показывают пуск ракеты с наземного комплекса. Затем в нем видны кадры, на которых два истребителя Су-27 сопровождают ракету оранжевого цвета в полете над водой.

Издание отмечает, что ракета прошла испытания успешно. По данным портала, она пролетела несколько сотен километров и подтвердила свои летные характеристики.

В середине июля бывший глава СНБО Александр Турчинов заявлял, что благодаря комплексу крылатых ракет «Нептун» Украина сможет уничтожить Крымский мост за несколько минут. По его словам, ракеты также смогут уничтожать российские военные корабли любого класса.

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В конце ноября генконструктор киевского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал, что завершился еще один этап летных испытаний крылатой ракеты «Нептун».

Теги: Украина, испытания, ракеты
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