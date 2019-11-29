На Украине завершили разработку угрожающей Крымскому мосту ракеты

На Украине завершили очередной этап летных испытаний крылатой ракеты «Нептун», заявил порталу Defense Express руководитель и генеральный конструктор киевского КБ «Луч» Олег Коростелев. По его словам, это означает окончание разработки ракеты как летательного аппарата.

«Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высоте. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками», — заявил Коростелев, отметив, что на следующем этапе будут отрабатываться боевые характеристики «Нептуна».

Ранее на Украине заявляли, что «Нептун» сможет поразить военные корабли России в бухте Севастополя или даже уничтожить мост через Керченский пролив.

«Наши крылатые ракеты смогут <...> в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия», — сказал в июле бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

В апреле занимавший тогда пост украинского президента Петр Порошенко обещал принять комплексы «Нептун» на вооружение «в чрезвычайно короткие сроки».