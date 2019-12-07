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Два семилетних мальчика упали под лед на реке в Волгоградской области

Два семилетних мальчика провалились под лед на реке Цуцкан в Волгоградской области. Один из них погиб, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

Следователи начали проверку. По данным управления, дети отправились на прогулку к реке и зашли на лед, который не выдержал их веса.

Местный рыбак вытащил мальчиков из воды, однако один из них вскоре скончался. Второго ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

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В начале декабря на реке Ипуть в Брянской области нашли тела трех несовершеннолетних. По версии следствия, они упали под неокрепший лед. СК завел дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Теги: Волгоградская область, дети
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СК завел дело после гибели трех детей на реке в Брянской области
Общество
В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка
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