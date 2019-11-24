В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка

В городе Балаково Саратовской области провалились под лед девочка, ее отвезли в больницу, но не смогли спасти, сообщает областное управление СК.

По предварительной информации, двое детей гуляли возле пруда вблизи улицы Академика Жукова. Одна из девочек вышла на лед и провалилась. Ее подруга обратилась за помощью к проходившей мимо женщине, которая вызвала службу спасения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции достали ребенка из воды, после чего врачи отвезли девочку в больницу, где она вскоре умерла.

По факту гибели ребенка СК начал проверку. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

В начале ноября двое мальчиков провалились под лед на пруду в селе Октябрьский Городок в Саратовской области. Один из них погиб. По факту происшествия следователи начали проверку.