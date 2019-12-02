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СК завел дело после гибели трех детей на реке в Брянской области

В Брянской области на реке Ипуть обнаружили тела трех несовершеннолетних подростков 2006, 2007 и 2008 годов рождения, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Следователи не нашли признаков насильственной смерти на телах детей и считают, что причиной гибели подростков стал неокрепший лед водоема. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее в сентябре у берегов Крыма в Черном море пропал 15-летний подросток. Инцидент произошел 10 сентября в Керчи в районе пансионата «Прибой», когда двое братьев во время штормового предупреждения пошли купаться в районе дикого пляжа. Один из юношей начал тонуть, после чего на помощь ему подоспел его брат. Молодой человек 1997 года рождения смог выбраться на берег, а юноша 2004 года рождения пропал.

Теги: Брянская область, дети, гибель, река, уголовное дело
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