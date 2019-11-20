Ученые в США описали возможную первопричину рака

Ученые из университета Северной Каролины стали авторами теории возникновения раковых заболеваний, сообщает MedicalXpress.

В статье, опубликованной в журнале «Тренды в молекулярной медицине» (Trends in Molecular Medicine), биологи-онкологи Пинку Мукерджи и Мукулика Бозе обсудили механизм, согласно которому бактериальные инфекции могут становится причиной развития различных раковых заболеваний. Отмечается, что в настоящее время очень мало известно о том, что именно является причиной рака, связанного с бактериальной инфекцией. Ученые заметили, что около 20% всех злокачественных образований, связаны с какой-либо инфекцией (вирусной или бактериальной), причем первопричиной их появления является постоянное воспаление.

В статье обосновывается вероятность возникновения рака из-за взаимодействия микробов с MUC1 — мембранным белком из группы муцинов, который присутствует почти во всех железистых эпителиальных клетках. Из эпителиальных клеток развиваются злокачественные образования в толстой кишке, легких, желудке, печени и поджелудочной железе.

Ученые объясняют, что MUC1 изначально обладает защитной функцией при бактериальной инфекции. Однако при длительном взаимодействии муцина с инфекций он может приобретать обратную функцию и становиться причиной воспалительных процессов, которые в свою очередь могут привести к злокачественным образованиям. Таким образом, заключают ученые, MUC1 может играть две роли: защитную и онкогенную.

Мукерджи подчеркивает, что в дальнейшем необходимо будет изучать муцины более серьезно, чтобы разобраться в первопричине трансформации раковых клеток.