Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Смертность от онкологии в России может увеличиться на 20–30% через два года, если в стране не изменятся правила закупки лекарств. Об этом в интервью газете «Известия» заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.

«Произошла катастрофа, о которой мы предупреждали несколько лет назад, когда разрабатывался целый пакет законов и подзаконных актов по лекарственному обеспечению. В результате его принятия начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения наших пациентов», — сказал Масчан. По его словам, с российского рынка пропадают зарубежные препараты, аналогов которых в России не производят. Профессор отметил, что это касается, в частности, препаратов для химиотерапии — они либо пропадают вообще, либо появляются «абсолютно не проверенные в клинических исследованиях дженерики (точная копия оригинального препарата. — РБК)».

Масчан привел в пример 10-процентный хлорид натрия. По его словам, в России его не производят, так как он слишком дешево стоит, а зарубежным странам невыгодно держать его на российском рынке. Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).

В мае этого года главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что в России с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости раком составил 23,7%.