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Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Смертность от онкологии в России может увеличиться на 20–30% через два года, если в стране не изменятся правила закупки лекарств. Об этом в интервью газете «Известия» заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.

«Произошла катастрофа, о которой мы предупреждали несколько лет назад, когда разрабатывался целый пакет законов и подзаконных актов по лекарственному обеспечению. В результате его принятия начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения наших пациентов», — сказал Масчан. По его словам, с российского рынка пропадают зарубежные препараты, аналогов которых в России не производят. Профессор отметил, что это касается, в частности, препаратов для химиотерапии — они либо пропадают вообще, либо появляются «абсолютно не проверенные в клинических исследованиях дженерики (точная копия оригинального препарата. — РБК)».

Масчан привел в пример 10-процентный хлорид натрия. По его словам, в России его не производят, так как он слишком дешево стоит, а зарубежным странам невыгодно держать его на российском рынке. Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).

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В мае этого года главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что в России с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости раком составил 23,7%.

Он также сообщил, что динамика стандартизованного уровня смертности за 2016–2017 годы показала прирост в 17 регионах страны, а убыль — в 63 регионах. Еще в пяти регионах страны динамики нет. При этом наибольший прирост смертности выявили в Республике Калмыкия (плюс 8,7%), а максимальную убыль — в Чукотском автономном округе (минус 20,4%).

Теги: онкология, смертность
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